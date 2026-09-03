La cadena de electrodomésticos bajó las persianas de locales en cuatro provincias. Los trabajadores denuncian despidos expresados de forma verbal y reclaman información sobre salarios e indemnizaciones.

Musimundo profundizó su proceso de achique con el cierre de unas 20 sucursales en distintas localidades del Nordeste argentino y la desvinculación de más de un centenar de trabajadores. La medida se produjo mientras Carsa, la empresa chaqueña que opera la cadena, atraviesa un concurso preventivo de acreedores solicitado hace menos de dos meses.

Los cierres alcanzaron a locales de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. En Chaco dejaron de funcionar cinco sucursales, mientras que en Formosa fueron seis. También se registraron cierres en distintas localidades correntinas y misioneras. En algunos casos, los empleados fueron informados sobre la decisión recién al finalizar su jornada laboral del sábado 29 de agosto.

La situación laboral generó especial preocupación por la forma en que se comunicaron las desvinculaciones. Trabajadores de distintas provincias señalaron que recibieron la noticia de manera verbal y que, en algunos casos, todavía no habían recibido los telegramas correspondientes. También denunciaron incertidumbre respecto del pago de los salarios adeudados y de las indemnizaciones.

En Chaco, el secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Roque Schulz, cuestionó la modalidad utilizada por la empresa y señaló que algunos telegramas de despido indican que las indemnizaciones serán abonadas de acuerdo con la disponibilidad de la compañía. El gremio anticipó que recurrirá a la vía legal para reclamar por la situación de los trabajadores.



El ajuste está directamente relacionado con la situación financiera de Carsa, propietaria de la cadena. La empresa se presentó en concurso preventivo de acreedores en julio de 2026, con un pasivo que supera los $63.500 millones.

El concurso llegó después de que fracasaran las negociaciones para una eventual venta de la marca a los propietarios de On City. La operación había sido señalada como una alternativa para garantizar la continuidad de los locales y preservar puestos de trabajo, pero finalmente no se concretó.

Los cierres se producen además en un escenario de fuerte retracción del consumo y transformación del negocio de electrodomésticos, con el avance de las ventas online y el incremento de los costos asociados al mantenimiento de grandes estructuras comerciales.

Fuente: LNM