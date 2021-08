Murió un pintor al caer de un cuarto piso en Córdoba

El siniestro se registró por causas que se tratan de establecer en un edificio ubicado en avenida Pueyrredón 535 en barrio Güemes de la capital provincial.

Un pintor murió al caer de un cuarto piso mientras realizaba tareas en un edificio de la ciudad de Córdoba.

El trágico episodio se registró en la mañana de este lunes en una obra ubicada en avenida Pueyrredón 535 de barrio Güemes.

La víctima fatal fue identificada como Dante Díaz, de 48 años, cuyo deceso fue confirmado por personal del servicio de emergencia 107.

Vicente, su compañero, contó a Cadena 3 qué fue lo que ocurrió y lamentó la pérdida de su colega de hace más de 20 años.

«Era mi compañero de trabajo, tuvo un mareo y me dijo que le dolía el pecho. Le dije que esperásemos un rato. Estábamos haciendo la parte de pintura en el cuarto piso y todavía no habíamos comenzado con el protocolo de seguridad, no nos habíamos colgado aún, cuando se cayó», relató.

El cuerpo ya fue retirado por la Policía judicial y se le realizará una autopsia para determinar si falleció por la caída o por una afección previa.

Hay conmoción en la zona puesto que hay varias obras en construcción.