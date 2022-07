Multitudinaria marcha para pedir justicia por Joaquín González

Alrededor de 300 personas se movilizaron en la tarde de este viernes para pedir justicia por Joaquín González, el joven de 19 años que murió este fin de semana tras una pelea callejera sobre Avenida Libertador. Su agresor, Yoel Heredia, se encuentra en Bouwer.

Ataviados con los colores de Boca Juniors, bengalas azules y amarillas, carteles y fotos, unas doscientas personas – niños, jóvenes y adultos- marcharon desde la Plaza de los Poetas hasta Plaza Solares, para pedir justicia por Joaquín González.

Quien encabezaba la marcha, sus parientes más cercanos y amigos, enarbolaban una gran pancarta con la palabra justicia.

Ya en Plaza Solares, sus familiares y amigos brindaron unas palabras a la prensa y a los presentes en general. «Esa noche cenó con su novia y conmigo en casa. El salió y no volvió. Sé que lo traicionaron, le pegaron por atrás, ahí fue el golpe mortal, donde cayó y convulsionó. Estuvo crítico hasta su deceso. No me quieren decir tanto, fue un golpe a traición. Estaban peleando, Joaquín dijo ‘basta, no peleo más’. Se dio vuelta, se iba, el golpe mortal fue por detrás, lo estaban esperando. No voy a poder vivir si este chico (Yoel) sale de acá a un año o diez años, quiero que pague», narró Camila, la mamá de Joaquín.

«A mi hijo lo amaba como era, era amigo, confidente, me defendía, me cuidaba. Yo sé que algo le deben haber dicho de mí para que se volviera y peleara, me tienen que haber insultado: era la única forma que él pudiera reaccionar», sostuvo la madre del joven. Cabe destacar que uno de los amigos de Joaquín declaró a un medio provincial que, de hecho, Yoel Heredia, quien se encuentra en Bouwer por provocar el golpe mortal al joven, insultó a la madre de Joaquín, provocando que se uniera a la pelea.

«Que los políticos hagan algo para que nunca más pase esto, por favor, hagan justicia por mi nieto», manifestó la abuela del joven fallecido en medio de la marcha.