Potrero de Garay volvió a vivir una verdadera fiesta en el marco de la celebración del Día del Niño, con una convocatoria multitudinaria que reunió a chicos y familias de toda la localidad en una jornada cargada de juegos, alegría y encuentro.

Como ya es un clásico en esta celebración, las actividades se desplegaron en distintos sectores del predio: el Polideportivo Comunal, la cancha y el espacio ubicado frente al poli. De esta manera, los chicos pudieron recorrer y disfrutar con comodidad de castillos inflables, juegos, entretenimientos, animación, sorteos y distintas propuestas pensadas especialmente para compartir una gran tarde en familia.

El presidente comunal, Gerardo Martínez, destacó especialmente el acompañamiento de toda la comunidad y agradeció a quienes hicieron posible una nueva edición de una celebración que, año tras año, vuelve a convertirse en una de las más convocantes de Potrero de Garay.

“Fue una jornada enorme, con muchísimas familias disfrutando. Y esto es posible porque detrás hay mucha gente trabajando, instituciones que acompañan y comercios que colaboran. A todos ellos queremos decirles gracias”, expresó Martínez.

El jefe comunal agradeció especialmente a Bomberos Voluntarios, al DUAR, a la Casa de la Cultura y Biblioteca Luis José Valletto, al Área de Deportes, al Area de Salud, a los trabajadores de la Comuna y a cada una de las instituciones que estuvieron presentes y colaboraron con la organización.

También hizo extensivo el reconocimiento a los comercios de Potrero de Garay que realizaron distintos aportes y acompañaron los sorteos y propuestas previstas para los chicos.

Desde la Comuna remarcaron que la celebración tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro y entretenimiento para los más pequeños, pero también para sus familias, fortaleciendo una tradición que ya forma parte de la identidad de Potrero de Garay.

Una vez más, el festejo dejó imágenes de chicos jugando, familias compartiendo y una comunidad entera disfrutando de una tarde que volvió a demostrar que, cuando instituciones, trabajadores, comerciantes y vecinos trabajan juntos, las grandes celebraciones se construyen entre todos.