Una mujer de 24 años fue aprehendida durante la noche del miércoles en barrio Villa Oviedo. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:35, en el marco de tareas preventivas y de control en la vía pública.

Durante la identificación de la mujer, los efectivos consultaron sus datos a través del sistema policial y comprobaron que sobre ella pesaba una orden de detención solicitada por la Unidad Judicial de Alta Gracia el pasado 3 de octubre.

Según se informó, la medida se encontraba vinculada a una causa caratulada como “amenazas reiteradas”.

Ante esta situación, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Alcaldía correspondiente, donde quedó alojada a disposición de la autoridad judicial interviniente.