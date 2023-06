Este sábado, en coincidencia con el cumpleaños de Lionel Messi, se llevará a cabo la inauguración de una escultura en su honor. Se trata de FusionArte, un evento digital gratuito que se podrá seguir en redes sociales, aunque quienes quieran disfrutarlo en vivo y en directo, pueden hacerlo en el Paseo Héroes, metros antes de la Gruta de la Virgen de Lourdes.

Este sábado, en coincidencia con el cumpleaños de Lionel Messi, se llevará a cabo la inauguración de una escultura en su honor. El reconocido escultor local, Julio Incardona es quien lleva adelante este ambicioso proyecto. No es la primera vez que da vida a un futbolista: ya realizó una gigantesca figura de Mario Alberto Kempes.

«La idea nació allá, en el Mundial. Me acuerdo que a la tarde nomás, después de festejar en el centro, me volví y me brotó la necesidad y las ganas de hacerle el homenaje a Leo Messi. No por levantar la Copa, tampoco por por lo futbolístico. Me encantó verlo compartir con su familia sentado en la cancha. Ese momento de darle la Copa a sus hijos, no dar la vuelta olímpica sino más bien darle la prioridad a lo esencial de la vida. Eso fue lo que me llegó», recuerda Julio Incardona, en diálogo con Redacción Alta Gracia.

El artista altagraciense se embarcó en un proceso de creación que describe como hermoso y genuino. La escultura hiperrealista – como las que realiza Incardona – mide dos metros y será presentada al público en un homenaje en el que participarán otros destacados artistas, entre ellos Raúl Soria. Además, el reconocido tatuador local, Facu Martínez, está trabajando en un tatuaje que será finalizado y revelado el sábado a las 17 hs, hora de apertura del evento.

La celebración no se limitará únicamente a Alta Gracia. Gastón Liberto, otro talentoso artista, estará realizando un mural en Barcelona, y luego viajará a Miami para crear otro mural en el estadio de la ciudad. De esta forma, distintas disciplinas artísticas se unen para celebrar al astro rosarino. El evento contará también con la participación de Paula Incardona, diseñadora de moda y sobrina del escultor, quien prepara un regalo especial para Messi que el artista quiso mantener en sorpresa hasta este sábado.

Otra sorpresa que aguarda a los asistentes es un video en el que todos los niños que alguna vez participaron en concursos organizados por Incardona, e incluso algunos cuyas esculturas fueron enviadas a África, cantarán el cumpleaños a Leo Messi: el video será proyectado en el paseo Héroes y también por la transmisión de la fiesta.

El evento será digital y gratuito y se podrá seguir a través de las redes sociales de Julio Incardona: julioincardona_esculturas.

Cronograma: