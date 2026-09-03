Monte Ralo: dos hombres detenidos por robo de cableado

Dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos este miércoles en inmediaciones de la Ruta S-253, en la localidad de Monte Ralo, Despeñaderos, tras un procedimiento policial que permitió secuestrar elementos que estarían vinculados con la sustracción de cableado del alumbrado público.

El operativo se realizó alrededor de las 15:30, a raíz de un llamado al 911. Al arribar al sector, efectivos policiales controlaron a dos hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta Keller 110 cc.

Durante el procedimiento, se secuestraron un alicate, un cuchillo tipo Tramontina y varios rollos de cable, elementos que serían de interés para la investigación por la sustracción de cableado del alumbrado público de Monte Ralo.

Ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.