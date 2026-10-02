El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar una cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. La presentación se produce tras el fallo de la Corte Suprema y la posterior aclaración de los tres magistrados, que señalaron que quien considere inconstitucional el régimen puede pedir una medida cautelar ante un juez competente.

Testimonio de Hugo Passalacqua en X

«Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes».

«​Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente».

Fuente: Clarín