Además pidió el alejamiento de la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royon. “El momento histórico actual requiere funcionarios públicos comprometidos”, argumentaron desde la Casa Rosada.

El Gobierno nacional anunció durante la tarde de este viernes que le pidió la renuncia al titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el cordobés Osvaldo Giardiano, y a la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón.

El anuncio fue publicado en la cuenta de la Oficina del Presidente. Informaron que “sus respectivos sucesores serán anunciados por este medio en los próximos días”.

Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello.

Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en @ANSESgob.

En el comunicado que la decisión se tomó debido a que “la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”.

Y agregaron: “Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

Según pudo conocer La Voz, el ahora extitular de la Anses volvió hoy a Córdoba, con el plan de pasar el fin de semana largo en una localidad del departamento Calamuchita.

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre las versiones de eventuales renuncias en el Gobierno e indicó que le “todavía no hay ninguna novedad al respecto”.

“No hay ningún cambio que pueda informar. Todo cambio de Gabinete va a ser por cuestiones de gestión y no políticas. Ocurran hoy o dentro de dos años”, dijo y agregó que el Presidente “elige a los que considera lo mejor para cada puesto y eso va a seguir siendo así”.

NO RENUNCIABA

Giordano quedó en medio de una tormenta, cuando el martes pasado, el oficialismo fracasó en su intención de aprobar el articulado de la “ley ómnibus”, por lo que se vio obligado a mandar el proyecto a comisiones.

En esa votación, los diputados del PJ cordobés rechazaron algunos artículos, lo que generó un profundo malestar en el Gobierno nacional, y en especial, en el presidente Javier Milei, que desde Israel acusó de “traidores” a los legisladores que respondían a los gobernadores y votaron en contra.

Una de las diputadas cordobesa es Alejandra Torres, pareja de Giordano. Esta situación generó muchas críticas entre los funcionarios y militantes libertarios, que comenzaron a pedir la renuncia del titular de la Anses.

Es más, en una declaración en privado, el influyente asesor presidencial Santiago Caputo, habría pedido a los gritos la renuncia de “todos los funcionarios cordobeses”, según dejaron trascender desde la Casa Rosada.

La diputada Torres se defendió de las críticas, a través de las redes sociales, afirmando. “Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser “mujer de” no podemos tener opinión y criterio propio…”.

Giordano prefirió el silencio. Sin embargo, desde su entorno, hasta esta tarde, se dijo que no renunciaría al cargo. “Seguimos trabajando, porque hasta ahora nadie nos comunicó nada. Si es cierto que están tan molesto, me parece que lo tendrán que echar. Él no creo que renuncie, porque no hay motivos”, aseguró un colaborador directo del ahora exfuncionario nacional.

Fuente. La Voz del Interior