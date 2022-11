Miembros del Sindicato de Choferes de Taxi se reunieron con concejales de Alta Gracia

Miembros y representantes del Sindicato de Choferes de Taxi de Córdoba se reunieron en Alta Gracia junto a concejales locales para tratar diversos reclamos referentes al sector en la ciudad, como los taxis trabajando en remiserías, el libre acceso a las paradas y la situación gremial.

Durante la mañana de este martes, miembros del Sindicato de Choferes de Taxi de Córdoba se reunieron con miembros del Concejo Deliberante para dialogar sobre las múltiples problemáticas que afectan el sector en Alta Gracia. De la reunión participaron la Viceintendenta Cristina Roca, el concejal oficialista Iván Poletta y los miembros de Alta Gracia Crece, Marcelo Jean y Ricardo González.

Foto: Redacción Alta Gracia

«Hace 4 meses que habíamos elevado notas que queríamos una reunión con el Concejo Deliberante. Nunca fuimos contestados, se hicieron varias notas más y hoy se hizo una nota más y el Concejo nos llamó», explica Miguel Quintero, representante local, a Redacción Alta Gracia.

Más allá del tema de la representatividad del gremio, en la reunión también se habló sobre ciertas problemáticas que sufren tanto choferes de taxis como de remises en la ciudad. «Todos sabemos que las palabras son libres, no hace falta ninguna ordenanza. En Córdoba tenemos el problema de la Terminal y el Aeropuerto, no queremos llegar a esa disyuntiva. Nos gustaría tratarlo de buena manera, primero que ustedes tengan en cuenta a los compañeros como representantes legales en Alta Gracia; y segundo, buscar la forma que en las paradas no tengan que estar a los empujones y los autazos para ver quién entra y quién no entra», expresó Mario Alberto Bitumi, Secretario Adjunto del Sindicato Conductores de Taxi de Córdoba.

«Se habló sobre el tema de las paradas, todo el mundo busca hablar de ese tema: las paradas son libres. Van a ver cómo lo solucionan, es un tema que tenemos que hablar porque las tiene que regular el municipio», cuenta al respecto Quintero.

«Estamos muy contentos de que el gremio haya venido desde Córdoba, nos van a avalar con todo, el punto principal sería mejorar la ordenanza y ordenar algunos puntos que están mal. No queremos pelear con nadie, queremos ayudar a que el sistema mejore: no es fácil, hay gente en contra, hay intereses y monopolios de por medio. Un usuario no puede llamar un remis y que venga un taxi», asegura el representante local.

Respecto a los taxis trabajando en las remiserías, durante la reunión Quintero puso sobre la mesa el caso de Ignacio Pereyra, el joven que se accidentó en mayo al impactar contra un taxi que se encontraba trabajando para una remisería y giró en U. «Nadie ha hecho nada, ni siquiera una multa al remis/taxi que estaba en la remisería», manifestó.

De los puntos a reclamar a nivel local, Quintero aseguró que «hay numerosos reclamos a Transporte, que no han contestado. Hay cosas que hemos pedido, como el mejoramiento de la Ordenanza, nos gustaría ver que los hijos de los permisionarios obtengan chapas, hemos pedido que el chofer con varios años de antigüedad pueda tener un taxi», finalizó.