Desde el viernes, miles de chicos coparon la costa del Lago Los Molinos para celebrar la llegada de la primavera. Hubo un importante despliegue preventivo y sanitario, con la participación de distintas fuerzas de seguridad y organismos locales y provinciales.

Potrero de Garay volvió a convertirse este fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro de los jóvenes para recibir la primavera en la provincia de Córdoba.

Más de 30 mil personas pasaron durante las diferentes jornadas por la costa del Lago Los Molinos, donde desde el viernes comenzaron a instalarse grupos de jóvenes provenientes de distintos puntos de la región y de la provincia.

Ante la magnitud de la convocatoria, se desplegó un amplio operativo de prevención, seguridad y asistencia que contó con la participación de Policía, DUAR, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Policía Motorizada, Bomberos, Defensa Civil, División Explosivos, servicios de ambulancias, Inspectoría y Seguridad Ciudadana, entre otras áreas, que permanecieron trabajando en distintos sectores del predio y sus alrededores.

El presidente comunal de Potrero de Garay, Gerardo Martínez, destacó nuevamente la elección de la localidad como uno de los lugares preferidos por los jóvenes para esta fecha y remarcó además el impacto positivo que una convocatoria de esta magnitud genera en la economía local.

“Estamos felices porque, como digo siempre, que los chicos elijan Potrero nos posiciona como uno de los sitios más elegidos de la provincia de Córdoba para recibir la primavera. Pero también significa una responsabilidad muy grande”, sostuvo.

Martínez señaló que este tipo de fines de semana representan además un alivio para numerosos comerciantes, cabañeros, gastronómicos y prestadores turísticos de la localidad que vienen atravesando meses de baja actividad.

“También nos pone muy contentos porque sabemos que hay comerciantes, cabañeros y familias que viven del turismo y que vienen atravesando una situación muy complicada, con poco movimiento y poco trabajo. Fechas como esta permiten recuperar parte de esa actividad y generar ingresos para muchas familias de Potrero”, expresó.

El jefe comunal puso especialmente en valor el trabajo realizado por cada una de las áreas involucradas y por el personal comunal durante todo el fin de semana.

“Trabajamos mucho, porque es lo que nos corresponde: cuidar. Quiero agradecer a todo el equipo comunal, que le pone toda la fuerza, muchas horas sin dormir y todas las ganas para poder controlar y acompañar una convocatoria de esta magnitud. Es una responsabilidad nuestra y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible”, afirmó Martínez.

También remarcó el trabajo conjunto entre las distintas instituciones y fuerzas de seguridad, además de la participación del Consejo de Seguridad, integrado por vecinos de la localidad.

Durante el fin de semana se registraron algunas intervenciones policiales, personas detenidas y jóvenes que debieron recibir asistencia por distintas situaciones. En todos los casos se activaron los protocolos previstos y quienes necesitaron atención fueron asistidos por los equipos presentes en el lugar.

En ese marco, Martínez realizó además un llamado a las familias, especialmente teniendo en cuenta la presencia de adolescentes menores de edad.

“Necesitamos también el acompañamiento de los padres. Hay casos en los que los chicos son dejados en el lugar y los adultos se retiran, y estamos hablando muchas veces de menores de edad. Entre todos tenemos que trabajar para que puedan disfrutar, pero también para que lo hagan de manera segura y responsable”, expresó.

Desde la Comuna destacaron especialmente el trabajo coordinado de todas las instituciones que participaron durante las jornadas y el permanente despliegue realizado para acompañar una convocatoria que año tras año crece y consolida a Potrero de Garay y la costa del Lago Los Molinos como uno de los escenarios elegidos por los jóvenes para celebrar la primavera, generando además un importante movimiento para el comercio, el alojamiento y los servicios turísticos de toda la localidad.