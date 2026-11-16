El proyecto prevé una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y una baja de Ingresos Brutos. También contempla beneficios para comercios, descuentos para contribuyentes cumplidores y menos gastos en publicidad oficial.

Menos impuestos y una apuesta por sostener la inversión social. Ese es el eje del Presupuesto 2027 que presentó el gobernador Llaryora este lunes en el Centro Cívico, con una serie de rebajas tributarias que, según el Gobierno provincial, permitirán que $1,5 billones permanezcan en manos de los cordobeses.

Una de las medidas centrales será la reducción del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades. El resto tendrá una rebaja del 5%. Además, se mantendrán los descuentos para quienes cumplen con sus obligaciones: 30% por Ciudadano Cumplidor y otro 15% por pago en cuota única.

Menos Ingresos Brutos y beneficios para comercios

El proyecto también contempla una baja de la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,50%. A eso se suma la incorporación de 40.000 nuevos contribuyentes al régimen reducido, que alcanzará a unos 110.000 comercios y prestadores de servicios.

Otra de las novedades será una ley de promoción del comercio para incentivar inversiones y generar empleo. También continuará la alícuota del 0% para las actividades agropecuarias e industriales comprendidas en el beneficio.

El ajuste también pasa por el Estado

Del otro lado de las rebajas impositivas, la Provincia anticipó una administración más restrictiva del gasto. El Presupuesto priorizará salud, educación, seguridad y programas sociales, mientras que la inversión en publicidad oficial se reducirá un 40%, según aseguró el gobernador.

En obra pública, se garantizarán los fondos para terminar los trabajos en marcha y se limitará el inicio de nuevos proyectos a los considerados estratégicos.

En paralelo, el Gobierno provincial sostiene que Córdoba perdió más de 35.000 puestos de trabajo y registró el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales.