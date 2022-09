Marcharán para pedir justicia por Juan José Retta

Luego de que la Justicia sentenciara al acusado de matar a su amigo como inimputable por no entender la criminalidad de sus actos, familiares y amigos de «Tocho» marcharán este sábado desde las 17:30 horas desde Plaza de los Poetas, y subirán por Belgrano hasta Plaza Solares.

Juan José Retta fue visto con vida por última vez el 15 de diciembre de 2019 en Villa Oviedo. Tras una intensa búsqueda iniciada por el Ministerio Público Fiscal, familiares y allegados, el cuerpo sin vida de «Tocho» apareció enterrado en el patio de la casa de un «amigo»: José Vergara.

El 31 de agosto de este año comenzó el juicio contra el acusado. No obstante, hace poco menos de una semana la justicia declaró a Vergara inimputable, debido a que pericias psicológicas señalan que no entendió la criminalidad de los hechos. No obstante, deberá realizar tratamiento psiquiátrico con seguimiento de la justicia.

A raíz de este fallo, familiares y amigos de Juan José Retta realizarán una marcha este sábado 1º de octubre. «Le pedimos a toda la gente, a familiares de casos similares donde la justicia no actúa o lo hace de esta manera, burlándose de todos, que nos unamos. No dejemos que los asesinos estén sueltos».

La convocatoria será este sábado desde las 17:30 horas desde Plaza de los Poetas, y subirán por Belgrano hasta Plaza Solares.