Más de 300 organizaciones convocan a movilizarse en distintas ciudades del país en contra de las políticas de Javier Milei. En Córdoba, la concentración partirá desde Colón y General Paz.

Este sábado 19 de septiembre, la «Gran Marcha de la Bronca» saldrá a las calles de ciudades de todo el país para mostrar el rechazo a las políticas de Javier Milei. Más de 300 organizaciones sociales, políticas, sindicales, ambientales, estudiantiles, de derechos humanos, de mujeres y diversidades, entre otras, convocan a movilizarse.

En Córdoba, la protesta partirá a las 17 desde Colón y General Paz.

Entre las organizaciones que participan de la convocatoria en Córdoba se encuentran UEPC Capital, la Junta Interna de ATE Conicet, UTS, Foro Solidario de Córdoba y Punilla, Coordinadora Socioambiental, agrupaciones estudiantiles y de trabajadores, organizaciones feministas y de la diversidad, pueblos originarios y familiares de víctimas del crimen vial de Oscar González, entre otras.

La convocatoria tiene como eje el rechazo a las políticas impulsadas por el gobierno de Milei y plantea la necesidad de profundizar la movilización en las calles.

Sobre la marcha

La legisladora provincia Luciana Echevarría, del MST, sostuvo que existe “bronca” por el deterioro de los salarios y las jubilaciones, los despidos, el endeudamiento de las familias y el desmantelamiento de políticas públicas.

En ese sentido, cuestionó que mientras amplios sectores atraviesan dificultades económicas, “un puñado de grandes empresarios se llevan ganancias extraordinarias”. También apuntó contra las conducciones de la CGT, a las que acusó de no estar “a la cabeza” de la respuesta frente al ajuste.

Echevarría planteó además que la movilización busca “derrotar el plan de Milei, el FMI y sus cómplices” y darle continuidad a la movilización del 6 de agosto. Para la dirigente, el objetivo es sostener la protesta y avanzar hacia un plan de lucha que tenga como horizonte una huelga general.

Por su parte, la concejala Laura Vilches, del PTS, amplió las críticas al Gobierno provincial. “La bronca no es sólo contra Milei”, señaló, y cuestionó el acompañamiento del gobernador Martín Llaryora a iniciativas centrales del Gobierno nacional, además del ajuste aplicado en Córdoba sobre jubilados, docentes y trabajadores de la salud y del Estado.

Vilches también vinculó la convocatoria con los reclamos de mujeres y diversidades sexuales y cuestionó la situación institucional de la provincia frente a causas que involucran a funcionarios y dirigentes. “Las mujeres y diversidades sexuales tenemos bronca porque para estos gobiernos nuestras vidas no valen nada”, expresó.

La dirigente llamó a participar de la marcha y planteó que sea también un punto de partida para fortalecer la organización de cara al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, previsto para octubre en Córdoba.

Fuente: LNM