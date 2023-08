El dúo de violoncellos se presentará este viernes en el Cine Monumental Sierras. Fueron ganadores del grupo Revelación del Festival de Cosquín 2017, y desde allí su carrera fue en ascenso. Pisarán los escenarios altagracienses antes de una gira europea, llevando el folclore como estandarte.

En enero de 2016 nacía Chechelos, un dúo de violonchelos conformado por Mauro Sarachian y Ramiro Zárate Gigli. Ya con un imponente recorrido musical a cuestas, presentarán su show musical en Alta Gracia el próximo viernes en el Cine Monumental Sierras, a las 20 horas. Su trayectoria dio un salto a partir de su participación en el Festival de Cosquín 2017, donde se consolidaron como grupo revelación.

«El show de Alta Gracia va a ser, como quien dice, con toda la carne en el asador. Es nuestro mejor espectáculo, con Lola Funes en el bombo y Virginia Morillas en la guitarra. Estamos haciendo el espectáculo muy dinámico, que toca todos los botones el folclore, con toda la pasión y profundidad que tiene el violoncello», adelanta Mauro Sarachian en diálogo con Redacción Alta Gracia.

La propuesta de Chechelos no solo se distingue por su innovadora propuesta, sino también por la manera en que han sabido reinterpretar el folclore con frescura y autenticidad. «El folclore se reinventa solo, es inevitable, como toda la música. Hay artistas que se encargan de mantener viva la tradición, con toda la pulcritud y tratar de preservar como alguna vez fue, que está buenísimo para que no se pierda la tradición. Otros artistas lo hacemos como nos sale, con el instrumento que tocamos, con la influencia que tenemos hoy con las redes sociales, el internet, la oportunidad de escuchar cualquier artista con sólo un clic; eso a los artistas nos condiciona y enriquece, nos da herramientas para hacer las cosas de otra manera. Son cambios que ni nos damos cuenta que suceden, no estamos buscando el pelo al huevo para hacer algo nuevo, hacemos como nos sale», reflexiona Sarachian.

Su presencia en el mundo de la música no solo ha sido bien recibida por el público, sino también por los mismos folkloristas y músicos. «El público más conservador del folclore nos recibió con los brazos abiertos. Eso fue un fenómeno clave en Chechelos. Sir ir más lejos, fuimos revelación en el Festival de Cosquín, que tiene una tradición bastante fuerte. Ganar el premio máximo, recibir el aval máximo del festival lo dejó claro. Eso se dio porque realmente nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, hacemos lo que hacemos porque así lo sentimos y así nos representa, eso es imparable», sostiene el músico.

Consultados sobre cómo continuará su agenda luego del show en el Cine Monumental, los músicos expresaron que se presentarán en Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro; pero también en Uruguay, Francia, Bélgica y España. Todo esto, sin olvidar la Peña de Chechelos en Olivos, que es un clásico, aunque planean también llevarla a Cosquín.

El show será este viernes a partir de las 20 horas, en el Cine Monumental Sierras. Para entradas, comunicarse al 3541644532