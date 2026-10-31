Tras una investigación de doce meses iniciada a partir de denuncias anónimas al 0800-888-8080, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos, detuvieron a un sujeto mayor de edad y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Malagueño.

El operativo comenzó con la detención del investigado en la vía pública, más precisamente en colectora de ruta 20 a la altura de barrio Causana. En el lugar, los efectivos de la Fuerza incautaron varias dosis de cocaína y $212.900.

Posteriormente, las irrupciones se realizaron en los domicilios ubicados en calle Catamarca al 800 y Santa Fe s/n. En los registros se secuestraron elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que el narcomenudista con antecedentes penales en materia de narcotráfico (año 2021), intentó darse a la fuga al momento de la detención, siendo rápidamente reducido por los efectivos actuantes. Según las investigaciones, el investigado realizaba delivery de drogas en Malagueño y zonas aledañas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, se dispuso la remisión de lo secuestrado y el traslado del detenido a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.