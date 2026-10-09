Un perro que presentaba un comportamiento agresivo fue secuestrado preventivamente este viernes por personal policial en el Hospital de Malagueño, con el objetivo de resguardar la integridad física de las personas.

El procedimiento se llevó a cabo el 9 de octubre, alrededor de las 11:30, luego de que los efectivos entrevistaran al secretario de Salud municipal, de 67 años, quien alertó sobre la presencia del animal en el establecimiento sanitario.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del can, en el marco del artículo 89 de la Ley Provincial N.º 10.326.

Posteriormente, el animal quedó alojado en la Comisaría de Malagueño, a disposición del Juzgado de Paz interviniente.