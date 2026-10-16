Personal policial secuestró una motocicleta Honda Wave que se encontraba abandonada sobre la banquina de la autopista Córdoba–Carlos Paz, en sentido hacia la ciudad de Córdoba. El rodado registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves, alrededor de las 23:45, cuando efectivos de la Policía Caminera, en colaboración con personal de la Patrulla Preventiva de Malagueño, intervinieron tras detectar el vehículo, de color blanco, a un costado de la autopista.

Al realizar las verificaciones correspondientes mediante el sistema policial, constataron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del rodado y llevaron adelante las actuaciones correspondientes, con intervención de las autoridades competentes.