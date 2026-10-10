Un operativo policial permitió recuperar los objetos sustraídos de una casa de fin de semana en Malagueño. El sospechoso logró escapar y permanece prófugo.

El viernes 9 de octubre de 2026, durante la tarde, personal de la Patrulla Preventiva intervino en un robo ocurrido en una vivienda de fin de semana ubicada en barrio Sol y Viento, en el sector de San Nicolás, Malagueño.

Según manifestó el damnificado, de 41 años, al momento del hecho no se encontraba en el inmueble. A través de las cámaras de seguridad, observó a un sujeto vestido con ropa oscura que ejercía fuerza sobre una puerta ventana hasta lograr abrirla. Una vez dentro, el individuo ingresó a una habitación y sustrajo un televisor de aproximadamente 55 pulgadas, cables, cubiertos, dos controles remotos y bebidas.

Tras recibir la alerta, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona. Durante el procedimiento, el sospechoso abandonó los elementos sustraídos y emprendió la fuga, sin que hasta el momento haya podido ser localizado.

Los efectivos secuestraron la totalidad de los objetos denunciados como robados, además de prendas de vestir y una mochila que habrían sido descartadas durante la huida.

Por el hecho, se labran las actuaciones correspondientes con intervención de la autoridad judicial competente. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del robo e identificar al presunto autor.