Dos hombres de 50 y 30 años fueron aprehendidos durante la tarde en las instalaciones de la ex fábrica Holcim, ubicada en Planta Yocsina, en jurisdicción de Malagueño. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma blanca y constató daños en dos motores de grandes dimensiones.

El hecho se registró alrededor de las 16:30, cuando personal policial se hizo presente en el establecimiento tras recibir información del personal de seguridad, que había observado a dos individuos en el interior de uno de los molinos que se encuentran fuera de funcionamiento.

A partir de esa advertencia, los efectivos realizaron un recorrido preventivo por el predio y lograron localizar a ambos sujetos, quienes se encontraban ocultos en el interior de un horno en desuso.

Tras proceder a su aprehensión, los uniformados realizaron un palpado preventivo a uno de ellos y encontraron entre sus prendas un puñal con hoja metálica plateada y cabo de madera, que fue secuestrado.

Asimismo, durante las actuaciones se constató la existencia de daños en dos motores de grandes dimensiones ubicados dentro del establecimiento.

Finalmente, ambos hombres quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.