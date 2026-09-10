La Municipalidad de Lozada, con el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, concretó nuevas mejoras en el Centro de Jubilados de la localidad, fortaleciendo un espacio central para la vida comunitaria.

El ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, visitó la institución junto al intendente Franco Oviedo, en el marco de una nueva recorrida por el departamento Santa María. Durante la jornada se dio por concluida la instalación de gas natural, una obra ejecutada por la Municipalidad de Lozada con fondos municipales y el acompañamiento de un aporte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. La mejora permitirá que el salón pueda ser utilizado con mayor comodidad durante todo el año, especialmente en los meses de invierno.

“Seguimos recorriendo el departamento Santa María, estando cerca de cada localidad y acompañando a los intendentes que todos los días impulsan mejoras concretas para sus comunidades. Franco conoce cada necesidad de Lozada y para nosotros es muy importante poder estar al lado de esa gestión y ayudar a que estos proyectos se hagan realidad”, expresó Torres.

Además, el Gobierno provincial entregó un aporte para continuar fortaleciendo las instalaciones del Centro. También participó Matías Spongia, gerente de Coordinación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, quien realizó una entrega destinada a fortalecer los talleres que allí se desarrollan.

Por su parte, el intendente Franco Oviedo señaló: “Conocemos muy bien la vida de este Centro, las actividades que hacen y lo importante que es este lugar para nuestros jubilados. Poder terminar la obra de gas y saber que ahora van a poder disfrutar también del salón durante el invierno nos pone muy contentos. Son mejoras que nacen de escuchar y de estar cerca todos los días”.

La actividad reflejó el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Lozada, el Gobierno provincial y las instituciones locales para seguir mejorando espacios que son parte de la vida cotidiana de la comunidad.