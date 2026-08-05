La Comuna de Los Cedros invita a vecinos y visitantes de toda la región a participar de las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano, que se realizarán el próximo sábado 8 de agosto, con una propuesta que combinará fe, cultura, música, danza y gastronomía.

Las actividades comenzarán a las 16:30 horas con la tradicional procesión por las calles de la localidad. Posteriormente, a las 18 horas, se celebrará la misa en acción de gracias.

A partir de las 20 horas, la celebración continuará con una gran peña y cierre bailable en el Salón Comunal, ubicado junto al edificio de la Comuna, con entrada libre y gratuita.

Durante la noche se presentarán academias de danza locales y regionales, artistas invitados y grupos musicales de diferentes estilos. El cierre estará a cargo de una banda de cuarteto, en una propuesta pensada para disfrutar, bailar y compartir en comunidad.

Además, habrá puestos gastronómicos con una amplia variedad de comidas típicas, entre ellas locro, choripán, empanadas y otras opciones para todos los gustos.

“Creemos que es muy importante mantener vivas nuestras celebraciones patronales, fortalecer estos espacios de encuentro y brindarles un lugar de participación a los artistas, las academias y los emprendedores gastronómicos de Los Cedros y de toda la región”, expresó la presidenta comunal, Viviana Spadoni.

La invitación está abierta a todas las familias para compartir una jornada especial, celebrar nuestras tradiciones y acompañar una nueva edición de las Patronales de San Cayetano.

Cronograma

-16:30 horas: procesión por las calles

-18 horas: misa en acción de gracias

-20 horas: peña y gran cierre bailable

-Salón Comunal

-Entrada libre y gratuita

-Academias, música en vivo y comidas típicas