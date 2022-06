Los atletas Daniel Cervantes y Marcos Mulhall fueron reconocidos por la Legislatura

Los dos jugadores altagracienses de la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja, campeones de la Copa América, fueron reconocidos esta semana en la Legislatura de Córdoba. Estuvieron presentes los legisladores Marisa Carrillo, Matías Chamorro y el Director de Educación de la municipalidad, Rodrigo Martínez.

Los dos altagracienses que conforman la Selección Argentina de Talla Baja, cuando regresaron a Alta Gracia luego de vencer a Paraguay en la Copa América 2022 y consagrarse campeones, fueron reconocidos por el intendente Marcos Torres y el Concejo Deliberante.

Semanas después, el reconocimiento se extendió a nivel provincial: esta semana los dos jugadores fueron reconocidos en la Legislatura Provincial, en conjunto a los kinesiólogos que los acompañaron en el camino, Cristian Sarmiento y Daniel Sarmiento.

Durante el acto, donde se les otorgó una placa, estuvieron presentes la legisladora Marisa Carrillo, el legislador Matías Chamorro y el Director de Educación de la Municipalidad de Alta Gracia, Rodrigo Martínez.

Cabe destacar que, durante el reconocimiento en Alta Gracia el pasado 27 de mayo, el kinesiólogo Cristian Sarmiento destacó la importancia de que la sociedad se involucre en ayudar a los deportistas, ya que no cuentan con un apoyo financiero para poder viajar para jugar. Alegó que antes de viajar a Perú a competir en la final de la Copa América, aún no tenían los pasajes; y que, al tratarse de deportistas de alto rendimiento, no deberían estar atravesando ese estrés y enfocarse en el juego.

Nota relacionada: