¡La ciudad se prepara para vivir un nuevo fin de semana cargado de actividades para todos los gustos y climas! A continuación, compartimos el cronograma completo de propuestas culturales, deportivas y recreativas:

Jueves 15 – 20:00 hs | Chechelos: 10º Aniversario

El destacado dúo de cuerdas “CheChelos” celebra su décimo aniversario con un show imperdible en el Cine Teatro Monumental Sierras. Con un repertorio renovado y temas inéditos, los músicos traerán toda la fuerza del violonchelo argentino en un viaje que une la música popular, el virtuosismo clásico y la libertad del jazz. Entradas a la venta en boletería del teatro o al número de WhatsApp 3541-237724.

Viernes 16 y Sábado 17 | Liga Nacional de Básquet Adaptado

Alta Gracia recibe a equipos de primera de distintos puntos del país para enfrentarse en esta fecha de Primera Categoría, en un evento de relevancia para seguir promoviendo la inclusión y el desarrollo del deporte adaptado en Alta Gracia y en el país. Polideportivo Municipal. Acto de apertura: Viernes 16, 14hs. El cronograma completo de los partidos se encuentra disponible en las redes sociales de la Dirección de Deportes.

Sábado 17 – 09:00 hs | Caminata Rosa

En el marco de la agenda por “Octubre Rosa: Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama”, el Parque García Lorca será escenario de la ya tradicional “Caminata Rosa”, uniendo deporte, recreación y salud. Además, estará presente el área de inmunizaciones del Municipio para que los vecinos puedan acercarse a completar sus carnets de vacunación de calendario.

Sábado 17 – 16:00 hs | ¡1° Correcaminata de Perros y Gatos!

Por la tarde, el Parque del Sierras Hotel será el punto de encuentro de un evento único para disfrutar en familia, con amistades humanas y, por supuesto, ¡con nuestros amigos animales! Habrá sorteos, premios y muchas sorpresas. Esta iniciativa es organizada por Veterinaria La Rural y cuenta con el acompañamiento del Municipio. Más información en las redes sociales de la veterinaria.

Domingo 18 – 20:00 hs | El Galpón: ¡30 años en escena!

El querido Galpón Municipal festeja sus 30 años de aporte al arte y la cultura de nuestra ciudad. Lo celebrará con un gran espectáculo con entrada libre y gratuita en el Cine Teatro Monumental Sierras, donde la danza, el ritmo y la emoción se encontrarán en una gran celebración del talento local.

Y como siempre, todos los museos municipales y, si el clima lo permite, las ferias de la ciudad estarán preparados para compartir los encantos de la ciudad con todo aquel deseoso de descubrirla.

La agenda completa se encuentra disponible en el sitio www.altagracia.ar