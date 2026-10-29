El Gobierno de Alta Gracia invita a vecinos y visitantes a vivir unos días cargados de propuestas artísticas y recreativas para toda la familia. La programación inlcuye el gran inicio del «Mes de Falla» a puro canto coral.

A continuación, la grilla detallada para disfrutar la ciudad:

Viernes 30 de octubre

19:00 hs: Proyección del documental sobre la vida del obispo Angelelli, «El tropiezo de ternura». Entrada libre y gratuita. Cine Teatro Monumental Sierras.

Durante la jornada: Muestra colectiva de expresiones artísticas «Alquimia de Octubre» Museo del Che.

Sábado 31 de octubre:

15:00 a 21:00 hs: Comic Córdoba: ¡10 años de pasión geek! Edición Halloween. Concursos, cosplay, videojuegos, torneos, stands, expositores y sorteos. Plaza Solares.

19:00 hs: Encuentro Coral Paravachasca, con la participación de coros de otras localidades. Entrada libre y gratuita (Cine Monumental Sierras).

Durante la jornada:

Taller de Ajedrez y último día de la exposición «Alquimia de Octubre» (Museo del Che). Además, de 18 a 20hs la Avenida Belgrano será nuevamente epicentro de un nuevo Halloween, con la avenida convirtiéndose en peatonal y los comercios de la ciudad entregando golosinas a los más pequeños, en una iniciativa promovida desde el Centro de Comercio Local.

Domingo 1 de noviembre: COMIENZA EL MES DE FALLA

18:30 hs: Festival Coral Falla 2026. Presentación del Coro Juvenil Municipal de Alta Gracia y participación especial del Coro del Colegio Nacional de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita, en la hermosa Iglesia Nuestra Señora de La Merced. Inicio de las actividades en conmemoración del 150º Aniversario del nacimiento del gran músico español.

Además, como siempre, los destacados museos, ferias, paseos y espacios verdes de la ciudad invitan a disfrutar de jornadas primaverales y con propuestas para todos los gustos.

La agenda cultural completa encuentra disponible en el sitio altagracia.ar