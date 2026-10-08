Se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre y se espera que asistan más de 150.000 personas desde distintos puntos del país.

Este sábado 10 de octubre, en la ciudad de Córdoba, comienza el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.

Se reunirán más de 150.000 personas de distintos del país y las actividades se llevarán a cabo hasta el lunes 12 de octubre en los barrios Centro, Nueva Córdoba y Alberdi.

Desde la organización destacaron que este encuentro se da en un «contexto de ataque a nuestros derechos» y fueron críticas con la actitud del presidente Javier Milei y la extrema derecha.

«Pero nos plantamos frente a los discursos hostiles que fomentan los crímenes de odio. Este fin de semana nos reunimos para organizarnos, debatir, defender nuestros derechos y construir una agenda común», destacaron.

El Cronograma del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres

Sábado 10

8 hs Acreditación de inscripciones y prensa (Av. H. Irigoyen)

8 hs Ceremonia ancestral de apertura

10 hs Acto de apertura del Encuentro (Av. H. Irigoyen)

13 a 15 hs Actividades culturales y almuerzo

15 a 18 hs Talleres

18 hs Marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios (desde Plaza Tablada a Arturo M. Bas y Caseros)

21:30 hs Fiesta torta en Plaza Política Cultural (Arturo M. Bas y Caseros)

Domingo 11

9 a 12 hs Talleres

13 a 15 hs Actividades culturales

15 a 18 hs Talleres

18:30 hs Marcha del 39º Encuentro Plurinacional (Inicia en Olmos y Maipú)

20 hs Festival del Encuentro (Av. Concepción de Arenales)

Lunes 12

9 hs Acto de cierre: elección de la próxima sede y lectura de conclusiones (Av. Concepción de Arenales)

17 hs Ceremonia ancestral de cierre

Sobre los talleres

En esta 39° edición habrá casi 100 talleres divididos en 13 ejes temáticos. Para conocer todas las propuestas, se puede ingresar a la página del Encuentro: https://www.39encuentropluri.com/#ejes

Se puede consultar la grilla completa del Encuentro en https://www.39encuentropluri.com/#cronograma

Para inscribirse

Desde la organización recordaron que las inscripciones seguirán abiertas durante el Encuentro. El aporte es fundamental porque es lo que permite el autofinanciamiento.

Hay dos opciones de inscripción:

-Inscripción general: $8.000 (por persona)

-Inscripción solidaria: $12.000 (por persona)

El formulario de inscripción en este link.