El próximo sábado 21 de noviembre, Alta Gracia recibirá una visita muy especial: por primera vez, llegará a la ciudad el histórico papamóvil que utilizó el papa Juan Pablo II durante su paso por la provincia de Córdoba en 1987. Vecinos y turistas podrán conocerlo de 9 a 17 horas en la explanada del Museo de la Estancia.

La presencia del icónico vehículo representa una oportunidad única para los fieles, quienes podrán rememorar la emocionante visita del Pontífice, en un acontecimiento que además es motivo de orgullo para los cordobeses: el automóvil fue fabricado por la empresa Renault en la planta de Santa Isabel y luego entregado como ofrenda para el recorrido papal por las calles de Córdoba.

De esta manera, creyentes, curiosos y, porqué no, fierreros, podrán disfrutar ver de cerca el vehículo que trasladó a Juan Pablo II en aquel otoño de 1987, y cuyo recuerdo volverá a latir este sábado frente a la Estancia Jesuítica de Alta Gracia.

El evento tendrá lugar en el marco de la «Exhibición Estética de Vehículos Clásicos Antiguos y Contemporáneos» organizada por el Automotoclub Alta Gracia junto al Club Renault Classic con el auspicio del municipio.

Sobre el papamóvil cordobés

El vehículo se realizó sobre la carrocería modificada de un utilitario «Trafic», con mejoras incorporadas a pedido del Vaticano en cuestiones de seguridad y visibilidad.

La adaptación incluyó una cabina trasera con vidrios blindados, medida adoptada tras el atentado que sufrió Su Santidad en 1981 en la Plaza de San Pedro (Roma).

Además de su recorrido por la provincia, este «papamóvil cordobés» también fue utilizado durante una de las visitas de Juan Pablo II a Brasil.