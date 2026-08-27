Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintos temas de interés para las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se dialogo sobre los proyectos vinculados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate actualmente en el Senado de la Nación.

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, se reunió este jueves en Casa Rosada con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en el marco de una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno nacional y las provincias que integran la Región Centro.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintos temas de interés para las tres provincias y analizaron los principales desafíos que atraviesa la región.

Entre los puntos tratados estuvieron los proyectos vinculados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate actualmente en el Senado de la Nación.

La reunión permitió avanzar en una agenda común sobre cuestiones estratégicas para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y en la articulación de políticas entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

También participaron del cónclave el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo.