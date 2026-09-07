El gobernador encabezó el acto en el que se renovó una vez más esta política de estado destinada a facilitar el ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo. Esta edición c ontará con 7.500 cupos para prácticas laborales y otros 7.500 para incorporaciones en relación de dependencia. Habrá prioridad para regiones alcanzadas por el Programa de Igualdad Territorial y cupos específicos para sectores de mayor vulnerabilidad.

El mandatario destacó que “el PPP se convirtió en uno de los casos de éxito más importantes en materia de primer empleo o de selección de personal, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica”.

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de lanzamiento de una nueva edición del Programa Primer Paso (PPP), una de las principales políticas provinciales destinadas a facilitar el ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo.

La convocatoria ofrecerá 15.000 oportunidades laborales para jóvenes de entre 16 y 25 años que se encuentren desempleados, combinando formación, entrenamiento en ambientes de trabajo y generación de empleo registrado.

Durante el acto, el mandatario destacó la continuidad del Programa y su capacidad de adaptarse a las necesidades de jóvenes y empleadores: “El PPP ha ido variando, siempre escuchando a cada uno de los beneficiarios, pero también a aquellos que aplican el programa. Siempre variando para mejor, siempre tratando de amoldarse a los nuevos tiempos”.

En ese sentido, afirmó que la iniciativa “se convirtió en uno de los casos de éxito más importantes en materia de primer empleo o de selección de personal, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica”.

A continuación, el gobernador explicó que el programa busca superar una de las principales dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de buscar su primera oportunidad laboral, que es la falta de experiencia.

“Cuando vos sos joven, terminaste tus estudios, naturalmente no trabajaste y querés empezar a trabajar. Entonces, este programa lo que hace es facilitar que el empresario le dé una oportunidad”, señaló.

Por último, frente al difícil contexto económico actual, Llaryora llamó a los empleadores a seguir abriendo sus puertas a los jóvenes: “En estos momentos hay que abrir los corazones y abrir la fábrica, abrir el comercio y abrir los servicios, y darles una oportunidad a los chicos, y dense una oportunidad a ustedes también”.

A más de 25 años de su creación, el PPP se consolidó como una política pública reconocida por los cordobeses y como una herramienta de articulación entre el Gobierno provincial y el sector privado.

A lo largo de su historia, más de 215.000 jóvenes participaron del programa, dando sus primeros pasos en comercios, industrias, empresas y emprendimientos de toda la provincia.

En esta nueva edición, el programa contará con dos modalidades de participación: 7.500 jóvenes podrán ingresar a través de prácticas laborales y otros 7.500 mediante una contratación formal en relación de dependencia.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destacó que “el PPP ya es una política pública y un modelo de articulación público-privada, pero fundamentalmente con la sociedad civil”.

“Gracias a los empresarios que siguen creyendo, gracias a los que trabajan, que siguen esforzándose para mejorar, y gracias a un gobierno como el de Martín, que sigue dando soluciones y claridad en un momento donde la situación nacional está tan difícil”, cerró.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, destacó el PPP como una política destinada a generar oportunidades para los jóvenes y facilitar su ingreso al mundo laboral. “Los chicos tienen muchas veces la dificultad de conseguir trabajo porque no tienen experiencia, pero nunca van a tener la experiencia si no tienen la oportunidad”, sostuvo.

Además, destacó la articulación entre el Estado y el sector privado como uno de los pilares del programa: “En Córdoba nos caracteriza el trabajo conjunto para poder generar puestos de trabajo genuinos, reales y a mediano y largo plazo”.

Dos caminos hacia el empleo

En la modalidad Práctica Laboral, se dispondrán 7.500 cupos. Los jóvenes realizarán un entrenamiento de 20 horas semanales durante seis meses en empleos del sector privado y participarán además de instancias de capacitación vinculadas al mundo del trabajo.

Cada beneficiario recibirá una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, cofinanciada entre el empleador y el Gobierno de Córdoba, y contará con acceso al Boleto Obrero Social.

La segunda modalidad permitirá incorporar directamente a 7.500 jóvenes en relación de dependencia, con remuneración de acuerdo con el convenio colectivo correspondiente.

En estos casos, la Provincia acompañará al empleador durante 12 meses con un aporte equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, facilitando la generación de nuevos puestos de trabajo registrados.

La decisión apunta a acompañar al sector privado en la incorporación de personal y, al mismo tiempo, garantizar a los jóvenes todos los derechos propios del empleo formal: salario de convenio, aportes, cobertura social y experiencia laboral registrada.

Llegar donde más se necesita

La edición 2026 profundiza además una mirada territorial e inclusiva. El 25% de los cupos estará destinado prioritariamente a jóvenes de la región del noroeste provincial y de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, alcanzados por el Programa de Igualdad Territorial.

A su vez, se reservará un 5% de los cupos para personas con discapacidad y trasplantadas y otro 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad.

De esta manera, el PPP busca que las posibilidades de acceder al empleo lleguen a toda Córdoba, atendiendo especialmente aquellas realidades donde conseguir una primera experiencia laboral resulta más difícil.

Una construcción junto al sector privado

Uno de los pilares centrales del Programa Primer Paso es la articulación público-privada. Son los empleadores quienes abren sus puertas, acompañan el aprendizaje y permiten que miles de jóvenes tengan su primera experiencia real de trabajo.

El programa busca acercar dos necesidades: la de jóvenes que quieren trabajar y necesitan una primera oportunidad, y la de empleadores que necesitan encontrar, formar e incorporar recursos humanos.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, remarcó el rol del PPP en cuanto a la articulación público-privada para acompañar a las empresas y sostener la generación de empleo: “En un contexto complejo de la actividad económica, esta política pública activa abre una oportunidad, una puerta para que las empresas que en Córdoba siempre están buscando alternativas para ir para adelante encuentren una oportunidad para seguir incorporando personas”.

Gastón Ferrero, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, resaltó la importancia de esta iniciativa tanto para los jóvenes como para sus familias.

“Es una de las experiencias más importantes que he conocido en materia laboral. Vemos cómo muchos jóvenes ingresan en busca de su primer trabajo y, con el tiempo, logran desarrollarse, crecer profesionalmente y hasta iniciar sus propios emprendimientos”, concluyó.

En un contexto económico complejo, la Provincia vuelve a apostar por una herramienta concreta para sostener y generar trabajo, entendiendo que el empleo es una de las principales vías para construir autonomía, desarrollar proyectos personales y ampliar las posibilidades de futuro.

La experiencia del PPP, en primera persona

Más de 25 años después de su creación, el Programa Primer Paso acumula miles de historias de jóvenes que encontraron allí su primera oportunidad para ingresar al mundo laboral.

Para algunos, fue el comienzo de una trayectoria que continuó en la misma empresa; para otros, una experiencia que les permitió adquirir herramientas, descubrir nuevos intereses y abrirse camino profesionalmente.

Hernán Díaz, ex beneficiario del programa y actual trabajador de Apex, relató que comenzó su experiencia en el PPP en 2018.

En ese marco, destacó que la empresa fue un espacio donde pudo sumar experiencia y conocimientos.

“El programa me permitió crecer. Hice mi trayectoria profesional en el área de Recursos Humanos y nunca me imaginé estar de este otro lado, como selector en el área. Creo que lo más importante es animarse”, concluyó.

Por su parte, Antonia de Tony, quien también participó del programa y actualmente trabaja en la empresa Interport, destacó la importancia de esta experiencia: “El programa es una excelente oportunidad para comenzar a desarrollarse en el mundo del empleo formal. Es importante que los jóvenes se sumen y lo aprovechen” finalizó.

Las inscripciones se realizan de manera digital a través de desarrolloyempleo.cba.gov.ar