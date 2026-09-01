La delegación oficial de la Santa Sede recorrió este martes el itinerario que el Papa realizará en noviembre durante la gira por Latinoamérica. El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dieron información sobre el evento.

El gobierno de Córdoba se prepara para recibir a más de un millón y medio de personas en la visita del Papa León XIV durante el mes de noviembre.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dieron detalles sobre los lugares elegidos, las medidas de seguridad y el transporte de su Santidad.

«Comenzó la organización de la venida de nuestro querido Papa León a Córdoba», dijo Siciliano en la conferencia de prensa que se realizó este martes en la sala Vip del Aeropuerto Ambrosio Taravella.

Durante la mañana los funcionarios provinciales acompañaron a la delegación oficial de la Santa Sede, representantes de la Secretaría de Presidencia de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Nación para trazar el recorrido que realizará su Santidad por la ciudad de Córdoba.

Quinteros precisó que el bosquejo de la visita papal, que se extenderá hasta las seis de la tarde, tendrá como puntos de interés el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Arzobispado de Córdoba y la Catedral.

«Es altamente probable un asueto administrativo extraordinario, Circunvalación, Colón y General Paz van a estar cerradas. Además el Centro va a estar blindado desde el día anterior», dijo el titular de la cartera de Seguridad.

En cuanto al operativo de seguridad, Quinteros dijo que se dispondrán tres anillos: el primero a cargo de Gendarmería Vaticana, el segundo al mando del Ministerio de Seguridad de la Nación y el tercero poblado de más de once mil efectivos de la Policía local.

El gobierno provincial también tendrá a cargo la organización de la vigilia previa a la misa que León XIV dará en el predio de FAdeA para unas 700 mil personas. Además comunicará los estacionamientos, traslados y zonas de acceso.

Fuente: Cba24n