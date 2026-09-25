La propuesta se ampara en el derecho a la salud integral y a envejecer con dignidad; y subraya la importancia del acceso a información para decidir sobre el propio cuerpo.

En la comisión de Salud de la Legislatura empezó a tratarse un proyecto impulsado por Patricia Botta para garantizar a las mujeres una cobertura integral en el acceso a prestaciones específicas durante la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia.

En ese marco fue recibido el especialista Augusto Ortiz para abordar la importancia de la prevención y la longevidad saludable.



En la comisión de Salud de la Legislatura comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de “Cobertura integral para la mujer en período de menopausia y transición (climaterio)”, impulsado por Patricia Botta.

La reunión se desarrolló en la sala Verdad, Memoria y Justicia de la Unicameral provincial, y contó con la participación de Augusto Ortiz, director de la Delegación Centro de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio (Aapec), que comprende las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

En rigor, según se explicó oficialmente, la iniciativa busca incorporar la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia a un abordaje integral de salud y facilitar el acceso a prestaciones específicas para quienes atraviesan estas etapas.

Entre sus principales propuestas contempla la cobertura de la terapia hormonal de la menopausia (THM) y otras terapias validadas, así como su incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Abordaje integral y preventivo

En sus fundamentos, el proyecto plantea que estas etapas del ciclo vital son procesos naturales y extendidos que han tenido una presencia insuficiente en las políticas públicas, los sistemas de salud, el ámbito laboral y educativo.

Según sostiene, esta falta de visibilidad contribuye a reproducir estigmas y situaciones de discriminación, y plantea la necesidad de reconocer la menopausia como una cuestión de salud pública.

La iniciativa propone un abordaje integral y preventivo, y señala distintos efectos que los cambios hormonales pueden tener sobre la salud, entre ellos el aumento de riesgos cardiovasculares, la pérdida de masa ósea y muscular, las alteraciones genitourinarias, y posibles impactos sobre la salud cerebral y el sueño.

En ese sentido, los fundamentos destacan la importancia de desarrollar acciones preventivas durante la perimenopausia para reducir riesgos asociados a enfermedades crónicas y favorecer una longevidad saludable.

Asimismo, el proyecto plantea garantizar una atención sanitaria respetuosa, no patologizante e interdisciplinaria, con cobertura de prestaciones específicas, entre ellas la terapia hormonal de la menopausia y otras terapias validadas. La incorporación de estas prestaciones al PMO apunta a favorecer un acceso equitativo a la atención, independientemente de la condición económica, la identidad o el territorio.

Los fundamentos vinculan esta propuesta con el derecho a la salud integral y a envejecer con dignidad, así como con el acceso a información, atención adecuada y capacidad de decisión sobre el propio cuerpo.

Longevidad saludable y prevención

Durante la reunión, Ortiz destacó el concepto de longevidad saludable y señaló: “La expectativa de vida de las mujeres puede alcanzar actualmente los 90 años”. En ese marco, se refirió a la importancia de la atención durante el climaterio y mencionó estudios según los cuales el tratamiento hormonal y el seguimiento médico en esta etapa pueden reducir determinados riesgos para la salud.

El especialista sostuvo, además, que existe un “desafío” en torno al acceso a estos tratamientos y remarcó el papel de las políticas de Estado para facilitar la atención y reducir las desigualdades.

Las y los legisladores presentes, tanto en la sala como mediante videoconferencia, realizaron preguntas, aportes y comentarios en torno a la iniciativa y a los aspectos sanitarios abordados durante la reunión.

Fuente: LNM