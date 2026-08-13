Lanzaron kits científicos, juego de química y tazas con atractivos diseños por el Día de las Infancias

La iniciativa está a cargo del Museo de Ciencias Interactivo de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, una propuesta para hacer regalos originales y llevar a cabo experimentos.

Con motivo del Día de las Infancias, el Museo de Ciencias Interactivo (MCI), de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC), lanzó kits científicos, juego de química y tazas con atractivos diseños, una oportunidad para hacer regalos originales y llevar a cabo experimentos muy divertidos.

Los productos ya se pueden adquirir en la Tienda MCI de forma online hasta el viernes 14 de agosto. Luego, la compra estará disponible para retirar de manera presencial el jueves 13 y viernes 14, de 12 a 14 y de 17 a 19, en el stand ubicado en el Edificio Ciencias 1 de la FCQ (Ciudad Universitaria).

Kits científicos

Los kits del MCI resultan una opción novedosa para públicos de diferentes edades, pero especialmente para niñas, niños y adolescentes que son fans de los experimentos.

Además, incluyen videos instructivos del Club de Ciencias destinados a guiar la realización de actividades experimentales en los hogares.

Juego de química y tazas

El Museo también ofrece el juego de cartas Héroes o villanos, ideal para sorprenderse con las propiedades buenas y malas de los elementos de la Tabla Periódica.

Asimismo, se pueden adquirir las tazas del MCI, diseñadas con atractivos recursos que evocan el fascinante mundo de la química.