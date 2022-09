¿Lali sí o Lali no? el intendente Torres sugirío traer a la artista a Colectividades

De cara al armado de la grilla de Colectividades 2023, el intendente Marcos Torres publicó este domingo una sugestiva historia en su Instagram, preguntando a los vecinos qué opinaban sobre la presentación de Lali Espósito en la fiesta mayor de la ciudad.

Después de dos años sin realizarse el Encuentro de Colectividades de Alta Gracia, crece la expectativa por cómo será el ansiado regreso de la una de las fiestas más importantes de la provincia.

Alimentando esa expectativa, el intendente Marcos Torres subió a sus historias de Instagram este domingo una encuesta que rezaba: ¿Te gustaría Lali Espósito en Colectividades 2023?, donde un 80% de los participantes había votado que sí.

Captura de pantalla

No obstante, y de acuerdo a declaraciones que brindó Daniel González, el flamante presidente del Encuentro Anual a medios de prensa, el funcionario habría declarado que esta nueva edición la fiesta iba a ser «más accesible«, y que números como Abel Pintos no se presentarían debido al gasto que conllevan. Sin embargo, en 2016, según publicó la revista Forbes, Lali cobraba por actuación US$ 60.000.

Actualmente, la cantante y actriz se encuentra en la cumbre de su carrera con el Disciplina Tour, con entradas agotadas minutos después de salir a la venta.

¿Será una realidad su presencia en Alta Gracia?