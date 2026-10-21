La nueva carrera tendrá una duración de cuatro años e incluirá una titulación intermedia de Tecnicatura Universitaria en Producción de Contenidos para la Comunicación. El plan de estudios integra periodismo, producción audiovisual, comunicación digital, narrativas transmedia e inteligencia artificial. Se dictará en modalidades presencial y a distancia, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en distintas regiones de Córdoba.

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) incorporará la Licenciatura en Comunicación a su oferta académica 2027. La nueva carrera de grado propone una formación que combina conocimientos teóricos, producción práctica y herramientas tecnológicas para responder a los cambios del ecosistema de medios y los nuevos escenarios profesionales.

La propuesta tendrá una duración de cuatro años y otorgará un título intermedio de Tecnicatura Universitaria en Producción de Contenidos para la Comunicación. Creada mediante la Resolución Rectoral N.º 494/2026, dependerá de la Facultad de Arte y Diseño (FAD) y se articulará con las 13 sedes regionales de la Universidad.

El plan de estudios contempla contenidos vinculados con el periodismo, la producción audiovisual y sonora, el diseño gráfico, la comunicación digital, las narrativas transmedia y el análisis de audiencias. También incorpora herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la creación y gestión de contenidos, junto con criterios éticos para su utilización profesional.

La carrera apunta a formar profesionales capaces de planificar, producir, gestionar y evaluar mensajes en distintos lenguajes, plataformas y formatos. Su campo de aplicación comprende medios de comunicación, organismos públicos, empresas, organizaciones, agencias y proyectos independientes, entre otros ámbitos.

Modalidades de cursado y alcance territorial

La Licenciatura en Comunicación se dictará en modalidades presencial y a distancia, con el propósito de ampliar las posibilidades de acceso a la formación universitaria para estudiantes de distintas localidades y realidades geográficas.

Esta propuesta se enmarca en la política de regionalización de la UPC y busca fortalecer el vínculo entre la formación académica y las necesidades comunicacionales, culturales y productivas de cada territorio. En ese sentido, el desarrollo de contenidos digitales, la comunicación institucional y la generación de proyectos propios constituyen herramientas para impulsar iniciativas locales y ampliar las oportunidades profesionales.

Una formación vinculada con los nuevos escenarios digitales

El diseño curricular incorpora herramientas para comprender las dinámicas de las plataformas digitales, producir contenidos específicos para redes sociales y sitios web, analizar métricas y evaluar el alcance de las publicaciones.

Asimismo, contempla el desarrollo de narrativas transmedia, que permiten construir proyectos comunicacionales a través de distintos soportes y lenguajes, como el audiovisual, sonoro, gráfico, textual e interactivo.

La inteligencia artificial también forma parte de los ejes de formación, con contenidos orientados a sus aplicaciones en la producción de contenidos, la automatización de procesos y el diseño de estrategias digitales. El abordaje incluye, además, aspectos relacionados con la ética, la responsabilidad profesional, la protección de datos y los derechos digitales.

De esta manera, la carrera busca integrar competencias comunicacionales y técnicas con una mirada crítica sobre las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que atraviesan la actividad profesional.

A su vez, la propuesta contará con Liliana Parodi como asesora honoraria. Su trayectoria en producción, gestión de contenidos y dirección de medios aportará una referencia profesional para vincular la formación académica con los desafíos actuales de la industria de la comunicación.

Duración y organización académica

La Licenciatura en Comunicación tendrá una duración de cuatro años y se organizará mediante el Sistema de Créditos, un esquema que permite contemplar la carga de trabajo académico de las y los estudiantes.

La carrera tendrá una carga horaria total de 6.000 horas, equivalentes a 240 créditos de referencia estudiantil. Por su parte, la Tecnicatura Universitaria en Producción de Contenidos para la Comunicación comprenderá 3.000 horas, equivalentes a 120 créditos.

Entre las unidades curriculares previstas para los primeros años se encuentran Introducción a la Comunicación, Comunicación Digital I, Producción Audiovisual I y II, Comunicación y Sociedad, Introducción al Periodismo, Producción y Diseño Gráfico, Producción Sonora, Teorías de la Comunicación y Oratoria y Redacción Periodística.

La propuesta se completa con contenidos vinculados con la comunicación estratégica, el desarrollo de proyectos digitales y el análisis de las dimensiones sociales, culturales y éticas de la profesión.