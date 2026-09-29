La Universidad Popular de La Serranita dará un nuevo paso en su propuesta educativa con el lanzamiento de su primer curso íntegramente online, una capacitación especialmente pensada para docentes y centrada en una herramienta que ya comenzó a transformar las aulas: la Inteligencia Artificial.

La propuesta, impulsada junto a la Comuna de La Serranita, busca acercar conocimientos actuales y prácticos para que docentes de distintos niveles puedan incorporar herramientas de IA a sus clases, planificación y producción de contenidos.

La capacitación tendrá un costo mínimo de $15.000, con el objetivo de facilitar el acceso a una formación que aborda una temática cada vez más presente en el ámbito educativo y profesional.

Durante los encuentros se trabajará sobre introducción a la Inteligencia Artificial, utilización de IA dentro del aula, aplicaciones para planificar y presentar contenidos y distintas herramientas orientadas a mejorar y potenciar la interacción con los estudiantes.

La formación estará a cargo de la Lic. Mariana López, de Mix Learning, y se desarrollará los días 30 de septiembre y 7, 14 y 21 de octubre, de 19 a 21 horas, bajo modalidad online.

El curso contará además con certificación de la Universidad Popular de La Serranita.

Con esta iniciativa, la Universidad Popular amplía sus posibilidades de formación y suma por primera vez la modalidad virtual, permitiendo que docentes puedan capacitarse sin necesidad de trasladarse y acceder a conocimientos vinculados con una de las tecnologías de mayor crecimiento e impacto en la educación.

La Inteligencia Artificial ya forma parte del presente de las aulas y conocer sus posibilidades, alcances y formas de utilización se vuelve una herramienta fundamental para acompañar los nuevos desafíos educativos.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1uDzVlYMz4oYmcbd48Qk-kP0JJdDC_lcdytlc8Hob_FM/edit?chromeless=1

Datos principales de la capacitación