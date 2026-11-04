La localidad de La Serranita fue distinguida por el Gobierno de la Provincia de Córdoba por su compromiso con la educación y el trabajo articulado entre instituciones, áreas comunales y la comunidad educativa.

El reconocimiento fue entregado por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y destaca una experiencia de trabajo comunitario que lleva más de cinco años en desarrollo.

Según destacaron desde la comuna, el camino comenzó mucho antes de la creación de la Coordinación Local de Educación (CLE), a través de espacios de encuentro, diálogo y cooperación destinados a acompañar las trayectorias educativas de niños, jóvenes y adultos.

En ese sentido, señalaron que la incorporación de la CLE permitió fortalecer y dar un marco institucional a una modalidad de trabajo que La Serranita ya venía impulsando, convirtiéndose en una experiencia pionera en la región.

La distinción también reconoce la participación de las instituciones educativas, docentes, familias y representantes de distintas áreas que contribuyeron a consolidar esta iniciativa.

Desde la localidad destacaron que el reconocimiento provincial pone en valor el trabajo colectivo y reafirma la importancia de construir políticas educativas con participación de toda la comunidad.