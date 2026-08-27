La Comuna de La Serranita prepara para este domingo 30 de agosto una tarde especialmente pensada para que niños, niñas y familias puedan encontrarse, jugar y disfrutar de una nueva celebración por el Día de las Infancias.

La propuesta se desarrollará de 15 a 18 horas en la explanada comunal, donde se montará una gran kermesse con diferentes actividades recreativas y artísticas.

Durante la jornada habrá castillo inflable, juegos de postas, atriles de arte, maquillaje artístico, música, sorpresitas y distintas propuestas de entretenimiento, en un espacio preparado para compartir una tarde al aire libre y en comunidad.

Desde la Comuna señalaron que la intención es generar una celebración cercana y familiar, en la que las infancias sean las verdaderas protagonistas y puedan disfrutar de diferentes alternativas de juego y expresión.

La actividad forma parte de las propuestas impulsadas desde el gobierno comunal para fortalecer los espacios de encuentro entre vecinos y acompañar a las familias de la localidad.

La cita será este domingo 30 de agosto, de 15 a 18 horas, en la explanada comunal de La Serranita.

Una tarde de color, juegos y diversión que promete transformar el centro de la localidad en una verdadera kermesse para celebrar a las infancias.