La capacitación comenzará el jueves 15 de octubre, tendrá cuatro encuentros virtuales y estará a cargo de la consultora Jésica Abdo. La propuesta contará con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Universidad Popular de La Serranita.

La Comuna de La Serranita continúa fortaleciendo su apuesta por la capacitación y el desarrollo económico local con una nueva propuesta destinada a emprendedores de la localidad y la región. Se trata del taller online “De emprendedor a empresario: dominá tus números y multiplicá tus ventas”, una iniciativa orientada a brindar herramientas prácticas para mejorar la administración, ordenar las finanzas y potenciar el crecimiento de los negocios.

La capacitación surge como respuesta a las inquietudes e intereses planteados por los propios emprendedores durante una charla-taller realizada previamente en la comuna. A partir de ese encuentro, se diseñó una propuesta que busca acompañarlos en el desafío de profesionalizar sus actividades y convertir sus proyectos en negocios más organizados, rentables y sostenibles.

El taller se desarrollará en cuatro encuentros virtuales, los jueves 15, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre, de 19 a 20:30 horas.

Estará a cargo de Jésica Abdo, consultora de negocios y fundadora de TuAsesoriaPyme, quien cuenta con más de diez años de experiencia en administración de empresas, finanzas y consultoría para pequeñas y medianas empresas.

Durante las clases se trabajará sobre cuatro ejes fundamentales: costos reales, precios y blindaje financiero; orden administrativo y supervivencia fiscal; financiamiento inteligente y acceso a capital; y tracción comercial, ventas y escalonamiento.

La propuesta apunta a que los participantes puedan conocer mejor los números de sus emprendimientos, establecer precios adecuados, optimizar recursos, identificar oportunidades de financiamiento y desarrollar estrategias comerciales que les permitan aumentar sus ventas.

La capacitación contará con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través de la Universidad Popular de La Serranita, sumando respaldo académico a una iniciativa que busca fortalecer el entramado emprendedor de la región.

La inversión para participar es de 20.000 pesos y las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del siguiente formulario: https://forms.gle/sfw7dMZFbZPtUwDX6

Desde la Comuna destacan la importancia de generar espacios de formación que respondan a las necesidades reales de los emprendedores, brindándoles conocimientos y herramientas para tomar mejores decisiones y proyectar el crecimiento de sus actividades.

Con esta iniciativa, La Serranita continúa promoviendo oportunidades de aprendizaje y desarrollo, convencida de que acompañar a quienes emprenden también significa impulsar la economía local y regional.