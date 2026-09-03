La Comuna concretó la incorporación de un nuevo electrocardiógrafo para el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), una herramienta que permitirá ampliar las prestaciones disponibles en la localidad y mejorar la capacidad de respuesta ante diferentes situaciones médicas.

La entrega del equipamiento fue encabezada por el presidente comunal, Carlos Guzmán, junto a profesionales del equipo de salud, quienes destacaron la importancia de contar con este recurso para realizar electrocardiogramas directamente en el CAPS.

La incorporación permitirá efectuar estudios a pacientes que así lo requieran, facilitando una primera evaluación y contribuyendo a la detección de posibles emergencias o cuadros que necesiten una atención de mayor complejidad.

Además, representa una mejora concreta para las y los vecinos, ya que en determinados casos evitará la necesidad de trasladarse a otras localidades para acceder a este tipo de estudio.

“Estamos muy felices porque tenemos este nuevo servicio para ofrecer a la comunidad”, señalaron desde el equipo del Centro de Salud, remarcando que, si bien La Serranita no cuenta actualmente con un servicio de Cardiología, disponer del electrocardiógrafo acerca una herramienta fundamental para la atención y el seguimiento de los pacientes.

Por su parte, Guzmán valoró la adquisición como parte del trabajo destinado a fortalecer el sistema sanitario local mediante la incorporación de equipamiento prioritario y nuevas herramientas para los profesionales.

El objetivo es continuar avanzando en el fortalecimiento del CAPS y en la incorporación progresiva de recursos que permitan brindar una atención cada vez más cercana y resolutiva para la comunidad.

Fuente: Prensa La Serranita