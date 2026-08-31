La Comuna de La Serranita llevó adelante una multitudinaria celebración por el Día de las Infancias, con una propuesta recreativa que reunió a niños, niñas y familias en una jornada atravesada por los juegos, la música y la participación comunitaria.

La actividad central fue una gran kermesse, organizada con diferentes postas y desafíos. Al ingresar, cada niño y niña recibió un “pasaporte de kermesse” con diez casilleros que debían completar participando de las distintas propuestas.

Una vez finalizado el recorrido, los participantes podían canjear sus pasaportes por vales para disfrutar de panchos, pochoclos, algodón de azúcar y ensalada de frutas. La dinámica generó un gran entusiasmo entre los chicos, muchos de los cuales, luego de completar todas las estaciones, volvieron a realizar parte del recorrido.

Durante la tarde también hubo metegol, atriles para pintar y expresarse a través del arte, maquillaje artístico, música, un castillo inflable y la presencia de distintos personajes que compartieron bailes, juegos y fotografías con las familias.

Stitch, un perro salchicha y un tiburón fueron algunos de los personajes que sorprendieron a los más pequeños y se convirtieron en protagonistas de numerosos momentos de alegría.

La propuesta contó con un importante acompañamiento de las familias, que se acercaron para compartir una tarde al aire libre y participar de las distintas actividades. Al finalizar la celebración, cada niño y niña recibió la tradicional sorpresa preparada especialmente para la ocasión.

El presidente comunal de La Serranita, Carlos Guzmán, destacó el trabajo realizado por todas las personas que hicieron posible la jornada.

“Estamos muy felices por la cantidad de familias que se acercaron y, especialmente, por ver a nuestros niños y niñas disfrutar de una tarde pensada para ellos. Quiero agradecer profundamente al personal de la Comuna, a los vecinos, a quienes estuvieron en cada una de las postas y a todas las personas que colaboraron desde los preparativos. Cuando una comunidad trabaja unida, se pueden construir momentos tan lindos como este”, expresó Guzmán.

Desde la Comuna también agradecieron la colaboración de El Mundo de Flor, del personal comunal y de los vecinos que participaron en la organización, atención y acompañamiento de las distintas actividades.

La celebración fue el resultado de un trabajo conjunto que tuvo como principal objetivo generar un espacio de encuentro, juego y disfrute para las infancias de La Serranita.