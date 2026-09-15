El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a presentarse en el Estadio Mario Alberto Kempes después de más de cuatro años. El encuentro ante Bolivia se disputará el miércoles 30 de septiembre y será el primer partido de la Selección en el país luego del Mundial 2026. El gobernador Martín Llaryora celebró la elección de Córdoba y destacó la infraestructura y capacidad de la provincia para recibir grandes eventos.

La Selección Argentina vuelve a Córdoba. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se presentará el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro que marcará el regreso de la Albiceleste a la provincia después de más de cuatro años.

Además, será el primer partido que disputará el seleccionado argentino en el país luego del Mundial 2026.

Tras conocerse la noticia, el gobernador Martín Llaryora celebró a través de sus redes sociales la elección de Córdoba como sede del encuentro.

“Es una enorme alegría que nuestra provincia haya sido elegida para recibir el primer partido de la Selección Argentina en el país después del Mundial 2026”, expresó el mandatario.

Llaryora sostuvo que la presencia de la Albiceleste será una oportunidad para que los cordobeses puedan “reconocer a nuestra selección histórica, celebrar y agradecer por tantas alegrías y alentar con toda nuestra pasión”.

Además, destacó el posicionamiento de Córdoba como sede de grandes acontecimientos: “Que Córdoba sea elegida para un acontecimiento de esta magnitud no es casualidad. Tenemos infraestructura, experiencia y capacidad para ser sede de los grandes eventos que proyectan a nuestra provincia al mundo, impulsan el turismo y generan trabajo”.

La última presentación del seleccionado en el Kempes fue el 1 de febrero de 2022, cuando Argentina venció 1-0 a Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, donde posteriormente conquistó su tercera Copa del Mundo.

El próximo encuentro ante Bolivia tendrá, además, un antecedente especial: ambos seleccionados ya se enfrentaron en el Kempes en 2016, también por las Eliminatorias mundialistas. En aquella oportunidad, Argentina se impuso por 2-0.

El regreso de la Selección genera una gran expectativa entre los cordobeses y representa una nueva oportunidad para que el Kempes sea escenario de uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario nacional.

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, manifestó: “Esto no es casualidad, sino el resultado de un trabajo sostenido y de una decisión clara del gobernador Martín Llaryora de posicionar a Córdoba como sede de grandes eventos deportivos. Que la Selección Argentina vuelva al Kempes es una enorme satisfacción y demuestra que estamos preparados para recibir espectáculos de esta magnitud”.

Córdoba, sede de grandes eventos deportivos

La presencia de la Selección Argentina vuelve a ratificar al Kempes como uno de los grandes escenarios deportivos del país y como una sede preparada para recibir competencias y espectáculos de jerarquía nacional e internacional.

En los últimos años, el estadio cordobés fue escenario de partidos de la Selección, encuentros de Copa Argentina, definiciones nacionales y distintas competencias deportivas de alcance internacional.

Con este nuevo encuentro, Córdoba se prepara para vivir una nueva fiesta deportiva junto a la Albiceleste y consolida su posicionamiento como una de las principales sedes deportivas de la Argentina.