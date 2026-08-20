El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Cámara de Comercio de Córdoba. Financiamiento, condiciones para el desarrollo de la actividad, capacitación y transformación tecnológica fueron algunos de los principales ejes abordados.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Cámara de Comercio de Córdoba para repasar la marcha de la agenda que el Gobierno provincial viene desarrollando junto a la entidad y establecer prioridades para profundizar el trabajo durante los próximos meses.

El encuentro permitió avanzar sobre una agenda orientada a mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad comercial y de servicios, fortalecer herramientas de financiamiento y acompañar los procesos de modernización y transformación del sector.

“Queremos una gestión cercana a quienes producen, invierten y generan empleo.

Eso significa escuchar al sector, identificar problemas concretos y trabajar articuladamente para encontrar soluciones. Con la Cámara de Comercio tenemos una agenda que ya viene mostrando resultados y que ahora queremos profundizar, incorporando nuevas herramientas para mejorar la competitividad y acompañar la transformación del comercio cordobés”, señaló Sibilla.

La articulación es coordinada desde la Secretaría de Comercio, a cargo de Nadia Villegas, y contempla el trabajo conjunto de diferentes organismos provinciales, municipales, instituciones y actores privados para abordar problemáticas concretas planteadas por comerciantes y entidades representativas.

Una agenda con acciones concretas

Mejores condiciones para desarrollar la actividad comercial.

El trabajo conjunto viene abordando problemáticas vinculadas con seguridad, espacio público, higiene, competencia desleal y funcionamiento de los corredores comerciales. En este marco se conformó una Mesa de Articulación Público-Privada, se implementó el Corredor Seguro del Área Central y se puso en funcionamiento un Canal Seguro de Denuncia Comercial, articulando la intervención de diferentes organismos según cada problemática.

Financiamiento y herramientas para los comercios. Otro de los ejes prioritarios es ampliar las alternativas disponibles para sostener la actividad e impulsar la inversión. Gobierno, Cámara y Bancor trabajan en el próximo lanzamiento de una nueva herramienta de financiación para comercios, mientras se desarrollan alternativas específicas para capital de trabajo, destinadas a atender necesidades financieras vinculadas con la operatoria cotidiana del sector.

Capacitación, digitalización e innovación. La agenda contempla una segunda etapa de capacitaciones gratuitas y nuevas acciones para incorporar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a gestión, comercialización y competitividad.

También se busca potenciar iniciativas como Super Ofertón, que en su edición 2026 involucró a 507 comercios de 67 localidades de la provincia, fortaleciendo su alcance territorial y la difusión de las herramientas disponibles para el sector.

El encuentro permitió además establecer lineamientos para continuar fortaleciendo un modelo de articulación público-privada, en el que las demandas del sector se conviertan en una agenda de trabajo con responsables, seguimiento y resultados concretos.

Desde el Ministerio se busca profundizar esta dinámica durante la nueva etapa de gestión, colocando a la competitividad, la inversión, la innovación y el empleo como ejes transversales de las políticas destinadas al comercio, los servicios y los distintos sectores productivos de Córdoba.