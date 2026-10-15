El proyecto comprende el tramo entre los puentes de las rutas provinciales N° 5 y N° 36, en el departamento Santa María. Los trabajos buscan reducir la erosión de las márgenes del río y proteger las viviendas y los terrenos cercanos al cauce.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la obra de sistematización y readecuación del cauce del Río Anisacate, en el tramo comprendido entre los puentes de las rutas provinciales N° 5 y N° 36, en el departamento Santa María.

El proyecto tiene como objetivo reducir los procesos de erosión que se producen en las curvas del río y evitar que el avance del cauce continúe afectando las márgenes, donde existen viviendas y terrenos privados.

La intervención contempla la rectificación del cauce mediante la rectificación de la traza, con curvas más alejadas de las zonas erosionadas.

De esta manera, se busca encauzar el flujo habitual del río y disminuir la acción erosiva que, de forma sostenida, provoca el desplazamiento de las márgenes.

La cuenca del Río Anisacate tiene una superficie de aporte de aproximadamente 870 kilómetros cuadrados.

Debido a las características del terreno y a la concentración de las precipitaciones durante los meses más cálidos, el curso de agua puede experimentar crecidas repentinas y alcanzar velocidades que favorecen la erosión del suelo.

En este contexto, la obra apunta a intervenir sobre el comportamiento habitual del río, que también produce un desgaste constante de las márgenes, incluso fuera de los episodios de crecidas extraordinarias.

El acto licitatorio se realizó en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y estuvieron presentes el presidente de la APRHI, Guillermo Vilchez; la presidenta de la Comuna Dique Chico Melina Reta.

Detalle de obra

Los trabajos contemplan la rectificación del cauce, alejando el escurrimiento de las márgenes erosionadas y conformando curvas más suaves donde el río tiene una traza sinuosa.

Además, el material extraído durante las excavaciones será depositado en las márgenes para conformar una sección definida y utilizándose para recomponer las zonas erosionadas.