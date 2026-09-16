La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano cruzó con fiereza la pretención de derogar en el Presupuesto 2027 artículos de la Ley de Emergencia. También se pronunció Carolina Basualdo.

El gobierno de Martín Llaryora salió a cruzar con fuerza al presidente Javier Milei, tras conocerse la inntención del oficialismo en el Congreso de derogar en el Presupuesto 2027 artículos clave de la Ley de Emergencia 27.793, además de modificar el ítem que regula los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad.

Quienes se expresaron este miércoles fueron Liliana Montero, secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, y Carolina Baualdo, diputada nacional por Córdoba que integra el bloque Provincias Unidas junto al resto de legisladores que responden a Llaryora.

«Se trata de un nuevo avance sobre derechos consagrados»

Montero publicó en su cuenta de X una dura declaración, apuntando al Gobierno nacional, el Presidente y su ministro de Salud, Mario Lugones.

«Javier Milei otra vez avanza sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, a través del Presupuesto 2027, pretenden derogar artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras el Congreso se encuentra tratando el tema en comisiones», expresó la funcionaria.

En la declaración, la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano enumeró lo que el oficialismo busca derogar según el proyecto elevado de la llamada Ley de Leyes. «Se trata de la eliminación del arancel único, que es lo que garantiza que en nuestro país no haya ciudadanos con discapacidad de primera y otros de tercera o cuarta. Un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que mas necesitan, todo en nombre del equilibrio fiscal«.

Y cargó contra el responsable de la cartera de Salud, Mario Lugones. «A sabiendas de lo que se estaba presentando en el Congreso, no puso el tema sobre la mesa el día lunes, cuando tuvo sentados a todos los ministros de Salud del país y a las respectivas áreas de discapacidad».

Y concluyó: «Nos toman el pelo. Un tema de esta gravedad no puede ocultarse ni tratarse a espaldas de las provincias. Desde Córdoba, junto a Martín Llaryora seguimos acompañando a las personas con discapacidad, a las familias y a las instituciones, e insistimos fuertemente en que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de sus responsabilidades. Nos cansa tanta hipocresía y tanta crueldad«.

«Esto es cruel, antiético»

Carolina Basualdo también emitió un comunicado sobre el tema. Bajo el título «Con la Discapacidad No», la diputada se refirió a cómo tras el emplazamiento del pleno de la Cámara de Diputados para el tratamiento urgente de la prórroga de la emergencia nacional en Discapacidad, el Gobierno nacional, avanza sobre distintos artículospara derogarlos.

«Pretenden derogar en el Presupuesto 2027 los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia 27.793, además de modificar el artículo 7 bis de la Ley 24.901, que regula los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad. En concreto, esto significa para las personas con discapacidad menos protección y mayor incertidumbre sobre sus pensiones y cobertura de prestaciones», sostuvo.

La declaración difundida a través de sus rede sociales concluye: «Y esto no es solamente cruel y antiético: también plantea un serio problema institucional, ya que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional, por lo que el Estado argentino tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos que allí se reconocen».

Fuente: LNM