Personal policial de la Departamental Santa María llevó adelante este lunes por la mañana una serie de controles vehiculares en distintos barrios de Alta Gracia, que culminaron con el secuestro de tres motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

El primer procedimiento tuvo lugar a las 9:45 en barrio Don Bosco, donde los efectivos controlaron a un hombre de 28 años que circulaba en una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc sin casco de seguridad ni la documentación correspondiente. Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado por infracción al artículo 111 de la Ley Provincial N.º 10.326.

Minutos después, a las 10, personal de la Sección Motocicletas realizó un control en barrio Parque El Virrey, donde identificó a otro hombre de 28 años que se desplazaba en una Gilera Smash de 110 cc sin llevar colocado el casco de protección. En consecuencia, se secuestró el vehículo conforme a la normativa vigente.

El tercer procedimiento se concretó a las 12:40 en barrio Sur. Allí, los uniformados controlaron a un hombre de 49 años que circulaba en una motocicleta IMSA de 125 cc sin casco de seguridad ni la documentación correspondiente, por lo que también se dispuso el secuestro del rodado, en el marco del artículo 111 de la Ley Provincial N.º 10.326.

Desde la fuerza señalaron que estos operativos preventivos se desarrollan en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir siniestros.