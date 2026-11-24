La comuna de La Paisanita incorporó una pala cargadora SINOMACH 930 cero kilómetro, una nueva maquinaria que permitirá fortalecer los servicios públicos y ampliar la capacidad operativa para atender las necesidades de la localidad.

La adquisición fue concretada durante la gestión del jefe comunal, Brian Heredia, mediante una combinación de recursos propios, aportes de los vecinos, acompañamiento económico del Gobierno provincial y la entrega, como parte de pago, de un vehículo que se encontraba fuera de servicio. De esta manera, la operación se realizó sin generar endeudamiento para la comuna.

La incorporación representa una inversión significativa para una localidad de pequeñas dimensiones poblacionales, pero con una amplia extensión territorial y una geografía serrana que requiere tareas permanentes de mantenimiento de calles, caminos, cunetas y desagües.

Desde la gestión comunal destacaron que esta maquinaria permitirá optimizar los trabajos cotidianos y mejorar las condiciones laborales del personal, al tiempo que incrementará el patrimonio de la institución.

La compra se suma a las acciones que la actual administración viene desarrollando en distintas áreas, entre ellas infraestructura, servicios públicos, salud, educación, seguridad, Defensa Civil y cuidado del ambiente.

La maquinaria ya está en funcionamiento

La presentación oficial de la nueva pala cargadora estaba prevista para el lunes, con un acto y un brindis junto a los vecinos. Sin embargo, la alerta meteorológica y las intensas lluvias obligaron a suspender el encuentro.

Finalmente, este martes la maquinaria salió a las calles y comenzó a prestar servicios en la localidad. Desde la comuna adelantaron que próximamente se anunciará una nueva fecha para realizar la presentación y compartir con los habitantes la incorporación de un equipamiento que quedará como patrimonio de toda la comunidad de La Paisanita.