El Bloque Alta Gracia cambia presentó un proyecto de resolución en donde insta al Departamento Ejecutivo Municipal a reforzar los controles sobre las quemas a cielo abierto de restos de poda, malezas y residuos domiciliarios en el ejido de la ciudad.

La iniciativa surge a partir de los incendios y quemas que, según se señala en el proyecto, se vienen registrando de manera sostenida en el predio de disposición de poda ubicado en las lagunas sanitarias. El documento advierte sobre el impacto de estas prácticas en la calidad de vida de los vecinos y señala que existen reclamos formales realizados ante el Municipio que, de acuerdo con los autores del proyecto, no habrían obtenido una respuesta o solución efectiva.

Asimismo, el proyecto menciona la existencia de denuncias ante la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba y sostiene que la situación podría afectar el derecho de los vecinos a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto, contemplado en el artículo 33 de la Carta Orgánica Municipal y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Entre los fundamentos, también se cita el Código de Protección Ambiental —Ordenanza N.º 7942—, que establece obligaciones municipales vinculadas con la preservación de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y la planificación de actividades que puedan generar impactos ambientales. El proyecto advierte, además, que la quema genera emisiones de humo perjudiciales para la salud e incrementa el riesgo de incendios de interfaz.

La iniciativa recuerda también que el Código de Protección Ambiental contempla multas de entre 1.250 y 60.000 unidades fiscales, según la magnitud de la degradación ambiental o la gravedad de la infracción, y establece la duplicación de las sanciones en casos de reincidencia. A su vez, menciona la Ley Provincial N.º 8751 de Manejo del Fuego, que considera grave la generación de fuego por su afectación a la seguridad pública y al ecosistema.

En cuanto al tratamiento de los residuos de poda, el proyecto plantea la necesidad de avanzar en alternativas a la quema y señala que el Municipio cuenta con un esquema de recolección organizado. En ese sentido, propone el tratamiento del material mediante chipeadoras, que —según se afirma en el documento— actualmente no se encuentran funcionando, además de la implementación del banco de leña previsto en la Ordenanza Municipal N.º 12.188.

De aprobarse, la resolución instaría al Ejecutivo municipal a controlar estrictamente y hacer cumplir la prohibición absoluta de la quema a cielo abierto de restos de poda, malezas y residuos domiciliarios. También encomendaría al órgano municipal de fiscalización y control la aplicación estricta del régimen de sanciones y multas vigente.

Finalmente, el proyecto solicita que se informe al Concejo Deliberante sobre las denuncias e intervenciones judiciales que se habrían realizado en relación con supuestos incendios intencionales atribuidos a terceros.