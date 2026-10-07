Con el objetivo de potenciar la red emprendedora local, la Municipalidad de Alta Gracia, en un trabajo conjunto con el programa Córdoba Emprendedora, invita a emprendedores y emprendedoras locales a participar del «Café de Vinculación Emprendedora», el miércoles 14 de octubre de 8.45 a 11hs en salón de SMATA, sito en Dino Carignani 280..

El encuentro está pensado como un espacio cercano y distendido para generar nuevas conexiones comerciales, compartir experiencias de negocios y adquirir herramientas útiles para el desarrollo de proyectos.

Durante la jornada, se impulsará además una muestra interactiva, por lo que se invita a cada participante a llevar un producto representativo de su marca para exhibir ante sus colegas y potenciar su visibilidad.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/N2Lw9rndLg11adrm9