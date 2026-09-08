El próximo sábado 12 de septiembre, el Cc Espacio Abierto de José de la Quintana será escenario de una nueva propuesta teatral con la presentación de “La Mesías”, un unipersonal interpretado por Ale Orlando.

La función comenzará a las 20.30 horas y tendrá modalidad “a la gorra”, con un valor sugerido de $15.000. Para asistir, se requiere realizar una reserva previa al teléfono 351 3118693.

La obra se presenta como una “sátira mística” estructurada en seis capítulos y un epílogo. El recorrido incluye títulos como Las vacas son sagradas, Encuentro con El Mesías, El secreto está en la sutileza, Un espía encubierto de la CIA, Encuentro cercano del tercer tipo y Un karma hindú, para cerrar con Criaturas angelicales.

La propuesta invita al público a transitar una experiencia que combina humor, misticismo y situaciones de tono disparatado, a través de un formato unipersonal.

Además, una vez finalizada la función habrá cantina abierta, a cargo de Hermano Fuego, para quienes quieran compartir un momento gastronómico después del espectáculo.

📍 Lugar: Cc Espacio Abierto, José de la Quintana.

📅 Fecha: sábado 12 de septiembre.

🕣 Hora: 20.30.

🎭 Obra: “La Mesías”, con Ale Orlando.

🎟️ Modalidad: a la gorra. Valor sugerido: $15.000.

📞 Reservas: 351 3118693.