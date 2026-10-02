La Marcha Universitaria concentrará en el Congreso, para acompañar la sesión convocada por la oposición

El jueves 15 de octubre coincidirán el reclamo universitario con la sesión especial de Diputados en la que se pretende derogar el DNU 70/2023 y prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a los gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y también a las y los rectores, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ratificó la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria que se desarrollará en todo el país el jueves 15 de octubre.

Asimismo, en paralelo con el desarrollo ese día de la sesión especial de la Cámara de Diputados convocada por bloques opositores, que pretende derogar el DNU 70/2023 del Gobierno Nacional, prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y discutir los proyectos para aliviar la vida de las familias endeudadas; se dispuso que la cita central de la Marcha Federal Universitaria, en la ciudad de Buenos Aires, concentre a las 13.30 frente al Congreso.

De esta manera, implícitamente la comunidad universitaria liga su reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la correspondiente actualización de salarios, becas y partidas presupuestarias al resto de los reclamos frente al ajuste de la administración de Javier Milei.

Inicialmente, la concentración de la marcha en Buenos Aires iba a ser frente al Palacio de Tribunales.

«La defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas – docencia, investigación y extensión- y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha. Las Malvinas son argentinas y las Universidades Públicas, también«, supo expresar semanas atrás la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Conadu.

En la misma línea, la Conadu Histórica planteó: «Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de nuestros salarios y un presupuesto 2027 que garantice el funcionamiento de las universidades, las becas y el derecho a estudiar y trabajar en condiciones dignas. ¡Basta de consolidar el ajuste sobre la universidad pública!«

«Universidad pública siempre«, remarcó la FUA en su invitación a la quinta Marcha Federal, subrayando la defensa de «la educación, la soberanía y la democracia».

El CIN, por su parte, presentó un proyecto de presupuesto para 2027, que es un 33% mayor al previsto por el Gobierno Nacional. En ese sentido, el titular del cónclave de rectoras y rectores, Franco Bartolacci, advirtió: «Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene«.

Fuente: LNM